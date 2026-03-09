Caso Fondo Indígena: Abogado de Parra denuncia “persecución”

La defensa de la exdirectora del Fondo de Desarrollo Indígena, Elvira Parra, cuestionó su reciente aprehensión y aseguró que su clienta vuelve a ser procesada pese a haber pasado más de ocho años en detención preventiva dentro de las investigaciones por presunto daño económico al Estado.

El abogado Vladimir González señaló que el Ministerio Público decidió aprehender nuevamente a Parra al considerar que existirían indicios de responsabilidad por los cargos que ocupaba dentro de la institución. Sin embargo, la defensa sostiene que la investigación no ha sido objetiva y que se estaría responsabilizando únicamente a su defendida.

“Se la está utilizando como un chivo expiatorio para descargar todo el peso de la ley sobre ella sin tomar en cuenta a otros responsables”, afirmó el jurista.

Defensa apunta a otras exautoridades

El abogado explicó que el Fondo Indígena estaba conformado por un directorio y varias organizaciones, que participaban en la aprobación de proyectos antes de que llegaran a la dirección ejecutiva.

Según su versión, Parra solo firmaba los documentos cuando los proyectos ya habían sido aprobados por instancias superiores, entre ellas el directorio del fondo y autoridades vinculadas al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

En ese contexto, el jurista volvió a mencionar a Nemesia Achacollo, exministra y máxima autoridad del fondo en su momento, cuyo paradero actualmente se desconoce.

“La principal responsable debería rendir cuentas ante la justicia, pero no se encuentra presente”, sostuvo.

Ocho años de detención preventiva

La defensa recordó que Parra estuvo detenida entre 2016 y 2022, periodo en el que enfrentó procesos relacionados con más de un centenar de proyectos investigados dentro del caso Fondo Indígena.

González indicó que muchos de esos procesos ya habrían sido rechazados o concluyeron con resoluciones favorables para su defendida.

