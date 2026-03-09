Pacientes duermen para conseguir ficha en el Hospital del Norte

Personas que buscan atención médica en el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto deben realizar largas filas desde la noche e incluso dormir a la intemperie para lograr una ficha de atención.

A diferencia de lo que ocurre en otros centros hospitalarios, como el Hospital de Clínicas de La Paz, en este nosocomio alteño varios pacientes comenzaron a formar filas desde horas de la noche con la esperanza de ser atendidos al día siguiente.

Las bajas temperaturas y la lluvia no impidieron que personas permanezcan en el lugar, algunas resguardándose con nylon, carpas improvisadas o frazadas mientras esperan la apertura del hospital.

Una de las pacientes que aguardaba en la fila explicó que busca una ficha para medicina general y atención en traumatología, pero aseguró que para conseguir un cupo es necesario llegar desde la madrugada o incluso pasar la noche afuera del hospital.

“Si llegamos a las tres o cinco de la mañana ya no hay ficha”, relató.

Según el testimonio de los pacientes, en algunas especialidades solo se entregan alrededor de 30 fichas, mientras que para otros servicios como laboratorio se habilitan cerca de 20 cupos, lo que obliga a muchas personas a permanecer largas horas esperando.

Una mujer indicó que en varias ocasiones tuvo que dormir en el lugar para lograr atención médica.

“Cada vez que vengo tengo que dormir para conseguir ficha”, contó.

De acuerdo con los pacientes, recién a las 5:00 de la mañana se permite el ingreso al hospital, mientras que la atención médica inicia a partir de las 7:00, momento en el que se atiende únicamente a quienes lograron obtener una ficha.

Mira la programación en Red Uno Play