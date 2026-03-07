Es segunda vez que autoridades paraguayas dice que Marset está en Bolivia, asegura Cristhian Sánchez

El abogado penalista Cristhian Sánchez afirmó que la información disponible permite inferir que Sebastián Marset no solo está en Bolivia, sino que vive "a sus anchas". Según el jurista, la "dejadez de la persecución penal" y la fácil permeabilidad a la corrupción convierten al país en un refugio para el crimen organizado.

Sánchez subrayó que esta es la segunda vez que las autoridades paraguayas indican que Marset se encuentra en territorio nacional.

"Bolivia ni sus autoridades están en condiciones de negar eso; el sistema judicial está profundamente corrompido", sentenció el especialista.

El análisis sugiere que organizaciones criminales europeas y regionales han visto en Bolivia un lugar para diversificar actividades y generar impunidad propia. Esta realidad estructural permitiría a figuras como Marset expandir su actividad criminal con total seguridad y sin mayores sobresaltos institucionales.

Sánchez advirtió que, ante la ineficacia local, la presión de Estados Unidos podría derivar en la cancelación de visas para autoridades bolivianas. "Esa será como un mecanismo de presión si se mantiene la distancia en el cumplimiento de responsabilidades", alertó el abogado.

Estas declaraciones se dan, luego de que el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, ratificara este viernes que tiene información sobre la presencia del narcotraficante en el país.

"El último dato que tenemos de Marset es en Bolivia y tenemos registrado todo el movimiento de su familia", declaró a medios paraguayos.

Esta nueva alerta surge mientras Marset permanece prófugo desde el 29 de julio de 2023, tras escapar de un operativo en Santa Cruz. El ciudadano uruguayo es actualmente un objetivo prioritario para la DEA y las justicias de Uruguay, Brasil y Paraguay.

Marset está acusado de liderar una estructura criminal de tráfico de drogas de gran escala con conexiones en múltiples continentes. Mientras las autoridades paraguayas insisten en su ubicación, el sistema judicial boliviano enfrenta una crisis de credibilidad ante la comunidad internacional.

