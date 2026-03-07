“Puede estar en Bolivia”: Experto afirma que el país es el refugio más seguro para Marset

La confirmación del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, sobre la presencia de Sebastián Marset en Bolivia ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad nacional. Según la autoridad paraguaya, el rastro del narcotraficante más buscado de la región apunta directamente a nuestro territorio, donde se monitorea de cerca el movimiento de su familia.

Omar Durán, máster en seguridad y defensa social de las Fuerzas Armadas, asegura que este retorno no es casual, sino fruto de una red de protección interna. "Estos grupos delincuenciales han penetrado las estructuras más duras de los estados; Marset ha podido infiltrar gente tanto al órgano judicial, a la Policía, a la Fiscalía y lógicamente al Ejecutivo", afirma el especialista.

El análisis de Durán sugiere que el uruguayo goza de un nivel de impunidad que solo es posible mediante el respaldo de figuras con alta responsabilidad.

"En el lugar que puede estar es en Bolivia, tiene casi 7 mil kilómetros de frontera y lamentablemente no hay presencia del Estado en muchos lugares", enfatiza el experto.

La detención de la esposa de Marset en Paraguay ha activado diversas tareas de inteligencia que intentan cerrar el cerco sobre el líder del narcotráfico. Sin embargo, Durán advierte que las autoridades locales se encuentran en una situación precaria y carecen de los medios de información necesarios para una captura efectiva.

El enfoque del experto apunta específicamente a Santa Cruz como el centro de operaciones del prófugo, quien habría retomado el control territorial. "Se presume que Marset vive en la zona del Urubó, donde la presencia policial es precaria y son informantes más que controladores", señala con preocupación sobre la zona.

Para la seguridad estratégica, la falta de inversión en tecnología de rastreo y la pasividad del Estado han generado un vacío que los grupos criminales aprovechan.

"EE.UU. va a interferir en estas actividades; ven acciones muy pacíficas del Estado porque no hay recursos o prefieren no meterse en profundidad", explica Durán.

El especialista concluye que la magnitud de la organización criminal sobrepasa las capacidades actuales de las instituciones bolivianas de seguridad. Ante este escenario de debilidad estatal, Durán es tajante al afirmar que "la presencia de EE.UU. es imprescindible" para desarticular la red de Marset.

Mira la programación en Red Uno Play