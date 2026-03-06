Atención, hinchas madridistas: diversos medios internacionales filtraron la lista de futbolistas que no estarán disponibles para el partido de esta tarde ni para los próximos compromisos del equipo, debido a diferentes problemas físicos.

En total, son 10 jugadores con los que Arbeloa no podrá contar para esta fase decisiva de la temporada, ya que arrastran lesiones de diversa consideración.

A continuación, repasamos los nombres de los futbolistas afectados:

Kylian Mbappé

Jude Bellingham

Rodrygo Goes

Franco Mastantuono

Álvaro Carreras

Dean Huijsen

Éder Militão

David Alaba

Dani Ceballos

Eduardo Camavinga

La situación genera preocupación en el entorno del club, ya que varias de estas ausencias corresponden a piezas clave del plantel, lo que podría afectar el rendimiento del equipo en los partidos decisivos que se aproximan.

