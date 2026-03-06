A través de redes sociales se dio a conocer la nómina de jugadores del Real Madrid que actualmente se encuentran lesionados y que no podrán estar presentes en la recta final de la temporada.
Atención, hinchas madridistas: diversos medios internacionales filtraron la lista de futbolistas que no estarán disponibles para el partido de esta tarde ni para los próximos compromisos del equipo, debido a diferentes problemas físicos.
En total, son 10 jugadores con los que Arbeloa no podrá contar para esta fase decisiva de la temporada, ya que arrastran lesiones de diversa consideración.
A continuación, repasamos los nombres de los futbolistas afectados:
Kylian Mbappé
Jude Bellingham
Rodrygo Goes
Franco Mastantuono
Álvaro Carreras
Dean Huijsen
Éder Militão
David Alaba
Dani Ceballos
Eduardo Camavinga
La situación genera preocupación en el entorno del club, ya que varias de estas ausencias corresponden a piezas clave del plantel, lo que podría afectar el rendimiento del equipo en los partidos decisivos que se aproximan.
