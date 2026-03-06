TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Un hospital! La lista de lesionados del Real Madrid

A través de redes sociales se dio a conocer la nómina de jugadores del Real Madrid que actualmente se encuentran lesionados y que no podrán estar presentes en la recta final de la temporada.

Martin Suarez Vargas

06/03/2026 12:00

Eduardo Camavinga durante un entrenamiento con sus compañeros del Real Madrid. Foto: Redes sociales del Real Madrid.

Atención, hinchas madridistas: diversos medios internacionales filtraron la lista de futbolistas que no estarán disponibles para el partido de esta tarde ni para los próximos compromisos del equipo, debido a diferentes problemas físicos. 

En total, son 10 jugadores con los que Arbeloa no podrá contar para esta fase decisiva de la temporada, ya que arrastran lesiones de diversa consideración.

A continuación, repasamos los nombres de los futbolistas afectados:

  • Kylian Mbappé

  • Jude Bellingham

  • Rodrygo Goes

  • Franco Mastantuono

  • Álvaro Carreras

  • Dean Huijsen

  • Éder Militão

  • David Alaba

  • Dani Ceballos

  • Eduardo Camavinga

La situación genera preocupación en el entorno del club, ya que varias de estas ausencias corresponden a piezas clave del plantel, lo que podría afectar el rendimiento del equipo en los partidos decisivos que se aproximan.

