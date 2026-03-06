La UEFA anunció una sanción contra el Real Madrid tras detectar comportamientos racistas por parte de algunos aficionados durante el partido frente al SL Benfica en competiciones europeas.

El organismo rector del fútbol europeo informó que el club español deberá pagar una multa de 15.000 euros. Además, determinó el cierre parcial del Estadio Santiago Bernabéu, concretamente de unas 500 localidades situadas en la zona inferior de la tribuna sur, para el próximo partido como local en torneos de clubes de la UEFA.

Sin embargo, la sanción deportiva no se aplicará de inmediato. La UEFA explicó que el cierre del sector queda suspendido durante un periodo de prueba de un año, lo que significa que solo se ejecutará si se registran nuevos episodios de racismo o discriminación en el estadio durante ese tiempo.

El incidente ocurrió durante el encuentro contra el Benfica, partido en el que incluso se exhibió una pancarta contra el racismo dentro del recinto. Días después, el club portugués identificó a varios socios y aficionados que realizaron gestos racistas en el compromiso de ida de los playoffs de la UEFA Champions League y abrió procesos disciplinarios internos.

No es la primera advertencia que recibe el conjunto blanco por comportamientos discriminatorios en su estadio. En la temporada anterior, la UEFA ya había tomado medidas tras los cánticos homófobos dirigidos al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en otro partido disputado en el Bernabéu. Aquella situación también derivó en una amenaza de cierre parcial del recinto si se repetían hechos similares.

Mira la programación en Red Uno Play