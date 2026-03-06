Elecciones 2026: así puedes tramitar el permiso vehicular para circular el 22 de marzo

El Tribunal Supremo Electoral habilitará una plataforma virtual para gestionar autorizaciones de circulación durante la jornada de votación. La medida busca garantizar la restricción vehicular sin afectar servicios esenciales.
06/03/2026 15:22
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para tramitar permisos de circulación vehicular con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026.
La medida forma parte del plan operativo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que busca garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular durante la jornada de votación, sin afectar servicios esenciales ni actividades indispensables.
¿Quiénes pueden solicitar el permiso?
El TSE otorgará autorizaciones de alcance nacional a instituciones clave del Estado, entre ellas:
Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Tribunal Constitucional Plurinacional
Fuerzas Armadas de Bolivia
Policía Boliviana
Misiones diplomáticas acreditadas
También podrán acceder a permisos organismos internacionales, misiones de observación electoral, organizaciones políticas nacionales y medios de comunicación internacionales.
Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) emitirán permisos dentro de su jurisdicción a:
Autoridades departamentales y municipales
Instituciones públicas
Empresas de seguridad
Empresas de telecomunicaciones
Servicios de transporte
Hotelería
Radiotaxis
Funerarias
Personas naturales que justifiquen una necesidad excepcional de circulación
Requisitos para solicitar el permiso
La solicitud digital deberá incluir los siguientes documentos:
Nota firmada de justificación
Fotocopia del RUAT del vehículo
Licencia de conducir vigente
En los casos excepcionales, la solicitud deberá estar dirigida a la Presidencia del TSE e incluir los datos completos del vehículo y del conductor.
Quiénes no necesitan permiso
Existen sectores que estarán exentos del trámite, entre ellos:
Funcionarios del TSE y de los TED
Notarios electorales
Vehículos oficiales de la Policía, Bomberos y Fuerzas Armadas
Ambulancias públicas y privadas
Vehículos de emergencia municipal
Periodistas acreditados
En estos casos, solo será necesario presentar la credencial institucional vigente.
Entrega de autorizaciones
Los permisos aprobados serán entregados en oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente por el organismo electoral.
La restricción vehicular durante el día de votación busca preservar el orden público y facilitar el traslado del material electoral, jurados y personal operativo.
Digitalización del trámite
En procesos electorales anteriores, la alta demanda de permisos generó largas filas presenciales. Con la implementación del sistema digital, el Órgano Electoral apunta a reducir tiempos, mejorar el control administrativo y transparentar el otorgamiento de autorizaciones.
Las elecciones subnacionales de 2026 definirán a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.
CON INFORMACIÓN DE ABI.
