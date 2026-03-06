Elecciones 2026: así puedes tramitar el permiso vehicular para circular el 22 de marzo

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para tramitar permisos de circulación vehicular con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026.

La medida forma parte del plan operativo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que busca garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular durante la jornada de votación, sin afectar servicios esenciales ni actividades indispensables.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso?

El TSE otorgará autorizaciones de alcance nacional a instituciones clave del Estado, entre ellas:

Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Tribunal Constitucional Plurinacional

Fuerzas Armadas de Bolivia

Policía Boliviana

Misiones diplomáticas acreditadas

También podrán acceder a permisos organismos internacionales, misiones de observación electoral, organizaciones políticas nacionales y medios de comunicación internacionales.

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) emitirán permisos dentro de su jurisdicción a:

Autoridades departamentales y municipales

Instituciones públicas

Empresas de seguridad

Empresas de telecomunicaciones

Servicios de transporte

Hotelería

Radiotaxis

Funerarias

Personas naturales que justifiquen una necesidad excepcional de circulación

Requisitos para solicitar el permiso

La solicitud digital deberá incluir los siguientes documentos:

Nota firmada de justificación

Fotocopia del RUAT del vehículo

Licencia de conducir vigente

En los casos excepcionales, la solicitud deberá estar dirigida a la Presidencia del TSE e incluir los datos completos del vehículo y del conductor.

Quiénes no necesitan permiso

Existen sectores que estarán exentos del trámite, entre ellos:

Funcionarios del TSE y de los TED

Notarios electorales

Vehículos oficiales de la Policía, Bomberos y Fuerzas Armadas

Ambulancias públicas y privadas

Vehículos de emergencia municipal

Periodistas acreditados

En estos casos, solo será necesario presentar la credencial institucional vigente.

Entrega de autorizaciones

Los permisos aprobados serán entregados en oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente por el organismo electoral.

La restricción vehicular durante el día de votación busca preservar el orden público y facilitar el traslado del material electoral, jurados y personal operativo.

Digitalización del trámite

En procesos electorales anteriores, la alta demanda de permisos generó largas filas presenciales. Con la implementación del sistema digital, el Órgano Electoral apunta a reducir tiempos, mejorar el control administrativo y transparentar el otorgamiento de autorizaciones.

Las elecciones subnacionales de 2026 definirán a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.

