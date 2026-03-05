¿Qué pasa si faltas como jurado electoral? Estas son las multas y sanciones

Las autoridades electorales advirtieron que los jurados electorales que no se presenten a cumplir su función el día de las elecciones pueden enfrentar sanciones económicas y legales, que incluyen multas, arresto o trabajo comunitario.

Las elecciones subnacionales para elegir gobernador, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales están previstas para el 22 de marzo.

En el marco del calendario electoral, el pasado fin de semana concluyó el plazo para que los ciudadanos sorteados como jurados electorales presenten sus excusas ante el Tribunal Electoral.

Sanciones por no asistir

Según explicaron las autoridades, los jurados que no asistan el día de la votación son pasibles a diferentes sanciones.

Entre las principales medidas se encuentran:

Multa de Bs 1.650

Arresto de hasta ocho horas

Trabajo comunitario

Además, la persona que incumpla su obligación podría ser depurada o inhabilitada del padrón electoral, lo que implicaría restricciones para realizar trámites que requieren certificado de sufragio.

Lo que viene en el calendario electoral

Con la jornada electoral cada vez más cerca, continúan las actividades establecidas en el calendario.

Una de las más importantes es la capacitación obligatoria para los jurados electorales, que comenzó el 1 de marzo y se extenderá hasta los días previos a los comicios.

Las últimas jornadas de capacitación están previstas para el 19, 20 y 21 de marzo, destinadas principalmente a los jurados que no pudieron asistir a las primeras sesiones.

Preparativos para la votación

Como parte de los preparativos para la jornada electoral, el 26 de febrero se enviaron aproximadamente 650 mil papeletas de sufragio, lo que representa entre 15% y 20% del total previsto.

El padrón electoral nacional alcanza 1.407.069 ciudadanos habilitados para votar. Esta cifra se duplica en el conteo de papeletas debido a que cada elector recibirá dos boletas de sufragio el día de la votación.

A menos de tres semanas de los comicios, las autoridades intensifican la organización para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral.

