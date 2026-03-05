¿Todavía puedo cobrar el bono PEPE? Revisa la fecha límite

El bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) tiene una fecha límite para su cobro. Las autoridades recordaron a los beneficiarios que el plazo máximo para recibir este apoyo económico vence el 30 de abril de 2026.

El pago de este beneficio comenzó el 26 de enero y se habilitaron más de 40 entidades financieras en todo el país para facilitar el acceso al dinero.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que el bono puede cobrarse durante enero, febrero y marzo, aunque el plazo final para quienes no pudieron hacerlo en esas fechas se extiende hasta el 30 de abril.

Los beneficiarios pueden cobrar Bs 150 en la entidad financiera más cercana a su domicilio, siguiendo el cronograma basado en la fecha de nacimiento.

Por ejemplo, una persona nacida el 26 de enero podrá cobrar el 26 de cada mes.

¿Qué necesito para cobrar?

Presentar la cédula de identidad original.

Llevar una fotocopia del documento.

¿Qué pasa si mi fecha cae en sábado, domingo o feriado?

El cobro podrá realizarse a partir del siguiente día hábil.

¿Qué pasa si no pude cobrar en mi fecha asignada?

El pago podrá realizarse posteriormente y los beneficiarios podrán recibir el monto acumulado de hasta tres meses, siempre que lo hagan antes del 30 de abril.

¿Debo registrarme para recibir el bono?

No. El beneficio se otorga de manera automática, utilizando registros oficiales del Estado.

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

El apoyo económico está dirigido a:

Madres gestantes y madres de niños menores de dos años

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Personas con discapacidad audiovisual

Personas con discapacidad grave o muy grave

Adultos mayores sin jubilación

En el caso de los beneficiarios no rentistas de la Renta Dignidad, el pago del bono PEPE se realiza junto con el pago de su boleta mensual, proceso que comenzó el 2 de febrero.

Además, los adultos mayores sin jubilación recibirán este refuerzo durante 12 meses, siguiendo el mismo orden de cobro basado en la fecha de nacimiento.

Desde el Gobierno reiteraron que ningún beneficiario debe dejar pasar la fecha, ya que el 30 de abril es el plazo final para cobrar el bono PEPE.

