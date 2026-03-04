Incremento para rentistas: cuánto subirán las pensiones y quiénes recibirán más de Bs 700

Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto recibirá un incremento mensual superior a Bs 700 a partir de abril, informó este miércoles el director general ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), Alberto Bonadona.

En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el ajuste corresponde al incremento anual de rentas para la gestión 2026, aplicado en cumplimiento de la normativa vigente. Aclaró que no se trata de una medida discrecional ni coyuntural, sino del cumplimiento de una obligación legal del Estado.

El cálculo se realizó con base en la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), registrada entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, que alcanzó el 18,12336%. Este porcentaje se aplica a la masa total de rentas de Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgo Profesional del Sistema de Reparto.

El incremento incorpora además un criterio de distribución inversamente proporcional, orientado a garantizar mayor equidad. Esto significa que las rentas más bajas reciben un porcentaje mayor de aumento, priorizando a los sectores más vulnerables, mientras que el porcentaje disminuye progresivamente a medida que la renta es más alta.

En ese marco, los incrementos mensuales oscilan entre Bs 755 para las rentas más bajas y Bs 283 para las más altas. Asimismo, se mantiene un tope máximo de renta de Bs 7.974,54, con el objetivo de preservar la sostenibilidad del sistema.

Según los datos presentados, los rentistas que perciben entre Bs 2.526 y Bs 4.076 recibirán en promedio un incremento cercano a Bs 730, mientras que otros rangos registrarán aumentos graduales de acuerdo con la escala establecida. En total, más de 68.500 rentistas y derechohabientes se beneficiarán con esta medida.

En términos presupuestarios, el incremento en planillas supera los Bs 48 millones desde marzo, lo que —según Senasir— refleja el esfuerzo del Estado para proteger el poder adquisitivo de los jubilados del Sistema de Reparto.

Bonadona precisó que el aumento será incorporado en la planilla correspondiente a marzo de 2026, cuyo pago se efectuará en abril. En ese desembolso también se incluirá el retroactivo correspondiente a enero y febrero, garantizando que ningún beneficiario pierda el ajuste desde el inicio del año.

En la práctica, este retroactivo permitirá que los rentistas que accedan a un incremento mensual cercano a Bs 700 reciban en abril un monto acumulado aproximado de Bs 2.100, de acuerdo con un reporte del Senasir.

