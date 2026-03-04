Más de 130 empresas y 9.000 productores se darán cita en Exposoya 2026

La cuenta regresiva para Exposoya 2026 ya comenzó. Más de 130 empresas confirmaron su participación en la 32ª versión de esta muestra tecnológica que se desarrollará este viernes 6 y sábado 7 de marzo en el Centro Experimental de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), ubicado en el municipio de Cuatro Cañadas.

Jaime Hernández, gerente de Anapo, informó que se trata del evento tecnológico más importante de la región para el sector productivo.

“Estamos organizando la 32ª versión de Exposoya en nuestro centro experimental. Tenemos más de 130 empresas que han confirmado su participación y esperamos la asistencia de por lo menos 9.000 productores de las principales zonas productivas, no solamente de Santa Cruz sino también de Bolivia”, destacó.

Hernández explicó que esta actividad permitirá mostrar avances en tecnología, innovación y alternativas para mejorar la productividad en el sector agrícola, especialmente en el cultivo de soya, uno de los principales motores económicos del departamento.

En cuanto a la campaña de verano, señaló que se han sembrado alrededor de 1.300.000 hectáreas, generando un importante volumen de producción. “Tenemos excedentes que serán destinados a la transformación, procesamiento y exportación, lo que permitirá dinamizar la economía y generar mayores ingresos para el país”, indicó.

La autoridad también confirmó la participación de autoridades nacionales y departamentales. Se prevé la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, el gobernador de Santa Cruz y representantes de la institucionalidad productiva y económica del departamento.

Exposoya 2026 se consolida así como un espacio clave para el fortalecimiento del sector agroindustrial, promoviendo la innovación, el intercambio de conocimientos y el impulso a la producción nacional.

