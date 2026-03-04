A la cárcel por maniatar y golpear hasta la muerte a un hombre en Montero

Un juez cautelar del municipio de Montero determinó la detención preventiva sin plazo fijo para Juan Carlos Rivera, imputado por el delito de asesinato, tras ser señalado como uno de los responsables de la muerte de un hombre de 37 años.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero, Omar Angulo, informó que la decisión fue asumida en audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público presentara los elementos recolectados durante la investigación.

El hecho ocurrió el pasado 12 de septiembre de 2025 en el barrio San Antonio. Según el informe policial, la víctima fue encontrada sin vida durante el levantamiento legal del cadáver, en posición de cúbito ventral y maniatada con alambre.

De acuerdo con la investigación preliminar, el acusado habría sostenido una discusión con el fallecido, a quien acusaba de haber robado un paquete de helado de su licorería. “Maniatan y golpean, lo agreden físicamente hasta dejarlo inconsciente y posteriormente sin vida”, detalló Angulo.

El Ministerio Público colectó varios elementos de convicción, entre ellos el alambre presuntamente utilizado para amarrar y golpear a la víctima, imágenes de cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos que presenciaron el hecho.

Asimismo, Angulo señaló que existe una segunda persona implicada en el crimen, quien habría participado en grado de complicidad y actualmente se encuentra prófuga. La Policía y el Ministerio Público continúan con los operativos para dar con su paradero.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa en etapa investigativa y no descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play