“Muchas gracias a todos”: Chicho Medina no va más en la UFC

El anuncio llega después de su última derrota frente al brasileño Ryan Gandra, combate que terminó en apenas 41 segundos. Antes de ese resultado, el boliviano también había caído ante Zachary Reese (decisión unánime), Ateba Gautier (KO/TKO en el primer asalto) y Duško Todorović (sumisión).

Medina se refirió a su más reciente presentación y reconoció que no logró sostener el ritmo del combate.

“En mi última pelea pienso que pude haber seguido, el árbitro no lo vio así. No puedo volver el tiempo atrás. Estoy pagando caro el precio por mi estilo, yo soy ‘a diésel’, voy de menos a más. En este alto nivel no se puede permitir ese estilo, te salen a presionar y eso fue lo que me pasó”, expresó.

Asimismo, agradeció a la organización por la oportunidad de competir durante tres años en el máximo nivel.

“Quiero agradecer mucho a la UFC por estos tres años. Fue muy duro, pero muy bonito estar en el alto nivel y codearme con leyendas. A todas las personas y contactos que tuve en este tiempo, estoy muy agradecido”, manifestó.

El luchador dejó también un mensaje para los jóvenes soñadores bolivianos y latinoamericanos que aspiran a llegar a la UFC. Aseguró que el camino no es fácil y que se necesita trabajo duro, resiliencia y confianza en el propio instinto, más allá de las críticas o dificultades externas.

