Fernando Valencia propone seguridad, orden y sostenibilidad a La Paz

Fernando Henry Valencia Aguilera, candidato a la Alcaldía de la ciudad de La Paz por la agrupación VIDA (Vamos Integrando el Desarrollo Económico), presentó los pilares de su propuesta electoral. El abogado y exsubalcalde del Macro Distrito Centro arremetió contra la actual administración y prometió un gobierno municipal volcado a la transparencia digital.

Tres pilares contra la "indignación"

Valencia no ocultó su malestar con el estado actual de la urbe paceña, asegurando que su postulación nace de un sentimiento compartido con los vecinos.

"Estoy indignado como la mayoría de la población, porque la última gestión municipal lo único que nos ha traído es desatención. Un abandono absoluto que se siente y se percibe en las calles", afirmó el candidato.

Para revertir esta situación, Valencia delineó su plan de gobierno basado en tres ejes: Seguridad, Orden y Sostenibilidad.

"La gente está cansada de que los políticos le prometan cosas, lleguen al curul y no cumplan", sentenció, criticando además el uso de recursos públicos en las campañas actuales.

Seguridad con reconocimiento facial

En materia de seguridad, una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, el candidato de VIDA propuso la integración total de los sistemas de vigilancia.

"Estamos proponiendo un plan que nos permite integrar todas las cámaras de seguridad de la ciudad de manera sincronizada, con reconocimiento facial. Con este sistema, nunca más un bebé desaparecido", aseguró Valencia.

Transporte y el sector gremial: Orden sin exclusión

Respecto al caos vehicular y el comercio informal, Valencia apuesta por el consenso y la tecnología en lugar de la confrontación. Propuso la creación de una aplicación de transporte seguro para controlar rutas, evitar el "trameaje" y monitorear antecedentes de conductores.

Sobre los gremiales, fue enfático en que no se les quitará su fuente de sustento.

"No es que los vamos a echar de las calles. Vamos a garantizar la inamovibilidad de los puestos, pero los vamos a ordenar; eso lo necesitan tanto los gremiales como los ciudadanos", aseveró.

Salud y Educación: Atención 24 horas

El candidato también prometió una reforma en el sistema de salud municipal, enfocada en el primer nivel de atención para descongestionar los hospitales.

"Tenemos que lograr que cada centro de salud tenga atención 24 horas al día. No más fichas, no más madrugar a las 3 o 4 de la mañana para obtener atención", prometió, añadiendo que su gestión también garantizará Wi-Fi gratuito en todas las unidades educativas.

Valencia hizo un llamado a la meritocracia y al control social, asegurando que, de llegar a la silla municipal, el ciudadano podrá evaluar a sus autoridades mediante plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play