Embalses bajos y 25 días sin lluvia: advierten riesgo hídrico en Cochabamba

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Zelada, expresó su preocupación por el déficit de lluvias en varias regiones del departamento, en especial en el cono sur y el Valle Alto.

La autoridad explicó que, al comparar los datos actuales con el periodo crítico de 2023, las precipitaciones están por debajo de enero y febrero de ese año. Solo en febrero se registraron 25 días sin lluvia en el cono sur.

“Estamos por debajo, nos preocupa y alarma. Es un tema en el que estamos trabajando como Gobernación”, señaló.

Producción en riesgo

Zelada indicó que la falta de lluvias pone en riesgo la producción agrícola. Los regantes consideran que al menos se necesitan dos precipitaciones intensas para ayudar a recuperar los cultivos.

En el Valle Alto, la situación es más delicada. La región presenta una probabilidad de déficit hídrico del 90% y depende en gran parte de aguas subterráneas, cuyos niveles descienden por el consumo y la producción.

El embalse de La Angostura se encuentra al 32% de su capacidad, afectando el riego en el valle central y bajo. En contraste, el complejo múltiple Misicuni está al 80%, lo que garantiza por ahora el suministro de agua potable, riego y energía eléctrica en la región metropolitana.

Aunque en enero hubo lluvias que permitieron almacenar agua, en febrero tampoco se registraron precipitaciones adecuadas en el área metropolitana.

Medidas y llamado

Zelada recordó que el cono sur es una zona árida y planteó trabajar en un plan integral como el Fondo del Agua para enfrentar estos escenarios.

Advirtió que acciones como la reforestación son necesarias, pero sus resultados podrían tardar al menos dos años. Por ello, pidió coordinación entre municipios, Gobernación e instituciones.

“Exigimos represas, pero no estamos haciendo nada para atraer o generar lluvia. Se debe generar humedad y trabajar en resiliencia”, afirmó.

La autoridad llamó a impulsar medidas que garanticen la seguridad hídrica ante un escenario que podría agravarse si no se registran nuevas precipitaciones en las próximas semanas.

