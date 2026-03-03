¿A cuánto está el pollo? Estos son los precios en mercados de Cochabamba

El precio del pollo se mantiene estable en distintos mercados de Cochabamba, donde comerciantes aseguran que existe buena oferta del producto. En un recorrido por el centro de abasto de la Calatayud se verificó que el costo varía según la presentación.

Actualmente, el kilo de pollo entero se vende a Bs 15 con menudo y a Bs 16 sin menudo. Algunas vendedoras ofrecen precios más bajos, aunque advierten que en esos casos el peso podría no ser exacto.

En cuanto a los cortes, el kilo de piernas cuesta Bs 19, el de pecho Bs 23 y el filete Bs 27. Las alas se comercializan a Bs 25 el kilo, la rabadilla a Bs 10, al igual que el hígado y la menudencia, mientras que los cuellos se venden a Bs 6.

“Hay harto pollo, pero no está llegando pollo grande, solo mediano”, comentó una comerciante. Explicó que el tamaño puede estar relacionado con ajustes en el proceso de crianza.

Avicultores reportan pérdidas

Mientras el precio al consumidor se mantiene accesible, los avicultores señalan que atraviesan al menos tres meses de pérdidas debido a la sobreproducción y los bajos precios.

“Nos estamos descapitalizando y necesitamos apoyo de la banca para acceder a financiamiento que nos permita el acopio”, indicó un representante del sector.

Los productores buscan alternativas para estabilizar el mercado y evitar que la situación económica se agrave en los próximos meses.

Mira la programación en Red Uno Play