Padres exigen la renuncia de director por presunto abuso de autoridad en colegio de Santa Cruz

La presidenta de la junta escolar indicó que la reciente renuncia de dos profesoras generó mayor preocupación entre los padres de familia, quienes atribuyen esta situación al ambiente laboral dentro del establecimiento.

Charles Muñoz Flores

03/03/2026 9:32

Denuncian irregularidades y piden cambio de dirección en unidad educativa de la Paragua. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Padres de familia de una unidad educativa ubicada en la avenida Paragua, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, convocaron este martes a una reunión para exigir la renuncia del director del establecimiento, a quien acusan de presunto abuso de autoridad y de cometer varias irregularidades administrativas.

La presidenta de la junta escolar informó que la convocatoria se realizó con el objetivo de poner en conocimiento de los padres las molestias existentes contra la autoridad educativa.

“Se ha convocado a los padres de familia el día de hoy para poner en conocimiento las molestias que tenemos en contra del director. Ha habido varias irregularidades, entre ellas la venta de textos que no están utilizando nuestros niños en esta unidad educativa, pero que se utiliza la dirección como depósito de estos textos; entonces, ese es netamente lucro del director”, señaló.

Asimismo, indicó que la reciente renuncia de dos profesoras generó mayor preocupación entre los padres de familia, quienes atribuyen esta situación al ambiente laboral dentro del establecimiento.

“El día de ayer lo que más ha molestado a los padres de familia es la renuncia de dos profesoras, debido al ambiente laboral que hay en esta unidad educativa por el director. A raíz de eso, los padres nos sentimos afectados, ya que del bolsillo de los padres tiene que salir para pagar reemplazantes; entonces, esa es la molestia más grave que tenemos”, agregó.

La dirigente escolar subrayó que durante la jornada también se prevé que los maestros expongan sus observaciones respecto a la gestión del director.

“Hoy se ha convocado a los padres de familia para exigir la renuncia del director. Los maestros también van a exponer sus molestias hacia él”, sostuvo.

 

