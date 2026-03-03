Javier Bellot: “Es momento de un punto de inflexión para Cochabamba”

Con una trayectoria marcada por el voluntariado y la dirigencia empresarial, Javier Bellot asume por primera vez el reto de postularse a la Alcaldía de Cochabamba. El candidato de la alianza "Soluciones con todos" (conformada por el MNR y el MIM) presenta una propuesta que, según afirma, se distancia del "show" político para centrarse en ajustes técnicos y soluciones a problemas estructurales como el agua, la basura y la movilidad urbana.

De la empresa al servicio público

Bellot, de 62 años y con formación en el Instituto Eduardo Laredo, enfatiza que su salto a la política no es una ambición personal, sino una respuesta a la crisis actual de la región. Tras años de presidir diversas organizaciones y sindicatos, asegura que su enfoque es netamente productivo.

“Invierto en cosas productivas, invierto en generar empleo y generar soluciones. Invertir en política es una barbaridad. (...) No tenemos padrinos, no tenemos de padrino al gobierno, no tenemos de padrino al municipio que nos ampare”, señaló Bellot, desmarcándose de las campañas tradicionales de "gorritas y poleras".

Críticas a la gestión actual y planificación

Para el candidato, el principal problema de la ciudad es la "ausencia de planificación" y una gestión "reactiva" que se ha limitado al embellecimiento superficial. Bellot critica duramente los retrasos en proyectos de servicios básicos, citando específicamente la situación de los distritos 8 y 14.

“Estamos frente a tres elementos muy críticos para la región que ya no están en mis manos para poder corregir (como activista), por ejemplo, el tema de la basura, el tema del agua que no llega a la gente. (...) Es doloroso saber de que tienes una zona sur donde no hay agua cuando Cochabamba ha empeñado todos sus recursos para ejecutar el proyecto de Misicuni”.

Basura: De problema a oportunidad

Una de las propuestas centrales de su plan de gobierno es la industrialización de los residuos sólidos. Bellot propone un sistema de recojo diferenciado que permita el aprovechamiento económico de los materiales inorgánicos, eliminando gradualmente la necesidad de un botadero convencional.

“La propuesta es de que la basura llegue diferenciada y entre a un proceso de industrialización. (...) Ya no necesitas botadero. Lo único que necesitas es un centro de transformación e industrialización”, explicó, subrayando que incluso materiales como las pilas son "susceptibles de aprovechamiento" bajo una óptica minera y técnica.

Seguridad y Movilidad

En cuanto a la infraestructura, el candidato propone una reingeniería de la movilidad urbana que incluye la eliminación de ciertas rotondas y la construcción de múltiples puentes sobre los ríos Rocha y Tamborada para mejorar la conexión con la periferia. Asimismo, planteó la necesidad de modernizar los mercados y centros de salud bajo un criterio de "gestión de riesgos".

“Nuestro plan es para tener una ciudad segura en todos los ámbitos. (...) Lo que sí sabemos hacer los empresarios es hacer uso eficiente de los recursos. Cuando haces un uso eficiente, maximizas los resultados. Es decir, lo que te dan para hacer uno, tú agarras, piensas, analizas, estudias y puedes hacer diez”.

Finalmente, Bellot hizo un llamado a la transparencia y a combatir la corrupción, asegurando que su gestión simplificará los procesos administrativos para facilitar la vida del ciudadano. "Cochabamba es una ciudad de oportunidades, gente de trabajo que necesita que su ciudad sea segura y genere confianza", concluyó.

