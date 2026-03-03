TEMAS DE HOY:
"Hay una intencionalidad política de sacarnos": ASIP apelará inhabilitación para las subnacionales

El partido presentará un recurso de apelación este martes para tratar de salvar casi 170 candidaturas.

Ximena Rodriguez

02/03/2026 22:10

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La agrupación política ASIP ha anunciado de manera oficial que apelará la inhabilitación que actualmente le impide participar en las elecciones subnacionales de 2026. Roberto Fernández, representante de la organización, aseguró que presentarán un memorial este martes para revertir una decisión que consideran arbitraria.

Según el dirigente, la medida afecta directamente a casi 170 candidatos cuyos derechos políticos están siendo vulnerados frente a las normas electorales vigentes. "Se lesiona el derecho constitucional de los ciudadanos; hay una intencionalidad política dirigida exclusivamente a sacar a ASIP de las elecciones", sentenció Fernández con firmeza.

El equipo jurídico de la organización trabaja contra reloj, ya que el próximo 09 de marzo vence el plazo legal de días hábiles para formalizar el recurso de apelación. La estrategia de la agrupación no se limitará al ámbito local, pues buscan agotar todas las instancias para garantizar su presencia en las urnas.

Fernández fue enfático al advertir que, de no hallar justicia en los tribunales nacionales, elevarán el caso fuera de las fronteras. "Vamos a usar ese recurso y vamos a reclamar nuestros derechos a instancias internacionales", concluyó Fernández ante los medios de comunicación.

