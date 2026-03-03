Golpe al narcotráfico en Cochabamba: Felcn incauta más de 300 kilos de droga y destruye plantaciones en Mizque

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) propinó una serie de golpes estratégicos al tráfico de sustancias controladas en distintas provincias del departamento. Los operativos resultaron en la erradicación de plantaciones a gran escala, el decomiso de cientos de paquetes de marihuana y la desarticulación de un punto de acopio en la capital cochabambina.

Erradicación masiva en Mizque

En la localidad de Calera Grande, provincia de Mizque, efectivos de inteligencia identificaron una plantación de marihuana que se extendía por más de 5.000 metros cuadrados. Según informó el coronel Erwin Montaño, director departamental de la Felcn, las plantas alcanzaban una altura superior a los 2 metros.

"Nuestros efectivos realizaron un patrullaje en serranías y quebradas donde identificaron estas plantaciones en estado natural. Tras dar positivo en la prueba de campo, se procedió a la erradicación e incineración de más de 5 toneladas de la sustancia", detalló Montaño.

Decomiso en Morochata

Simultáneamente, un operativo en las cercanías del cruce Independencia – Morochata permitió el hallazgo de 12 bolsas de yute azul ocultas entre la maleza. En su interior se encontraron paquetes envueltos en cinta de embalaje que contenían marihuana.

Las autoridades confirmaron el secuestro de 300 paquetes con un peso total de 311.350 gramos (más de 311 kilos). El caso ya se encuentra bajo investigación del Ministerio Público para dar con los responsables del acopio.

Allanamiento en la zona sur: Cocaína en microondas

Finalmente, en el barrio Encañada de la zona sur de Cochabamba, la Felcn allanó un inmueble donde se ocultaba cocaína de alta pureza utilizando métodos de camuflaje domésticos.

Se encontraron 7 paquetes de cocaína ocultos dentro de un horno microondas. Otros 9 paquetes estaban escondidos dentro de un aguayo. Se logró la aprehensión de un hombre de 39 años, el secuestro de un vehículo Toyota y el precintado del inmueble.

El Coronel Montaño destacó que la suma de estas intervenciones representa una afectación económica significativa para las organizaciones criminales, superando los 4 millones de dólares americanos. Estos operativos refuerzan la lucha tanto contra el narcotráfico de exportación como contra el microtráfico en las zonas urbanas.

