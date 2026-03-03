Aprehenden a joven con Bs 5.210 sustraídos del avión siniestrado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto aprehendió a un joven de 25 años que portaba una mochila con Bs 5.210 en billetes presuntamente sustraídos del avión Hércules siniestrado en la ciudad alteña.

El director de la Felcc El Alto, coronel Roberto Cuenca, informó que el operativo se realizó la noche del 1 de marzo, alrededor de las 21:30, en la zona de Obrajes, tras un seguimiento de inteligencia.

Según el reporte, el dinero estaba distribuido en 56 billetes de Bs 50, 78 de Bs 20 y 85 de Bs 10, todos correspondientes a la serie B. Tras la verificación en el sistema, se estableció que los cortes estarían relacionados con los billetes sustraídos tras el siniestro del avión siniestrado.

Investigación

El joven se encuentra en calidad de aprehendido mientras se desarrolla la etapa preliminar de investigación. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que deberá emitir la imputación formal.

En su entrevista inicial, el detenido indicó que habría actuado solo; sin embargo, posteriormente se acogió a su derecho al silencio durante la declaración informativa.

“Estamos a la espera de la imputación formal que la realiza el Ministerio Público”, señaló Cuenca.

48 aprehendidos por el caso

El director de la Felcc reveló que con este caso ya suman 48 personas aprehendidas por hechos vinculados a la posesión y circulación de billetes presuntamente sustraídos del lugar del accidente.

La Policía continúa realizando operativos en zonas aledañas al sitio del siniestro, apoyados en labores de inteligencia, revisión de cámaras de seguridad y trabajos de observación y vigilancia.

Mira la programación en Red Uno Play