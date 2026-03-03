Vecinos bloquean la carretera a Warnes exigiendo refacciones y maestros titulados

Desde las primeras horas de este lunes, un bloqueo en la carretera a Warnes ha paralizado el tráfico interprovincial. Los padres de familia exigen la compra inmediata de ventiladores y la asignación de ítems para 199 unidades educativas que operan en condiciones precarias, según los padres de familia.

La protesta también denuncia graves deficiencias en la infraestructura escolar y el uso de personal no calificado en las aulas. “Pedimos refacciones reales porque arreglan y vuelven las goteras; además, hay bachilleres trabajando en secundaria y eso no es posible”, señaló un vecino afectado.

La tensión escaló tras denuncias de intentos de atropello contra los manifestantes, quienes acusan al Ejecutivo municipal de ignorar sus demandas. Una madre de familia sentenció: “Lamentablemente el alcalde se está riendo de nosotros; pedimos que se ejecute el dinero de los ventiladores y que no nos sigan mintiendo”.

Los manifestantes determinaron otorgar un cuarto intermedio de media hora para descongestionar parcialmente el tráfico en una de las vías. Tras este breve paréntesis, los padres de familia retomarán el cierre de forma indefinida hasta obtener una respuesta oficial de las autoridades.

