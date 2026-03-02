Lagartos en 'El Curichi’ de la UAGRM encienden las alarmas en la comunidad universitaria

La presencia de al menos dos ejemplares de lagartos en 'El Curichi' de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) ha generado una creciente inquietud entre los miembros de la comunidad académica. El asombro inicial de los estudiantes ante estos avistamientos se ha transformado en una preocupación constante por la seguridad física de quienes transitan la zona.

La dirigencia estudiantil ha manifestado que los pedidos formales para el traslado de los reptiles aún no han recibido una respuesta efectiva por parte de las instancias pertinentes. Esta situación se agrava con el retorno masivo a las clases presenciales, lo que incrementa las posibilidades de una interacción accidental y peligrosa con los animales.

Ante la falta de acciones concretas, el riesgo de incidentes en los predios del humedal universitario se mantiene latente para docentes y alumnos por igual. Se espera que en las próximas horas se defina un protocolo de captura y reubicación que garantice tanto la integridad de las personas como el bienestar de la fauna silvestre.

