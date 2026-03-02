Hombre muere tras brutal golpiza en Santa Cruz; hay cuatro aprehendidos

Un hecho violento se registró la noche del domingo en cercanías de la avenida Arroyito, donde un hombre fue brutalmente golpeado y posteriormente perdió la vida. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, producto de una presunta golpiza.

Testigos relataron que todo comenzó con una pelea entre personas que aparentemente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

“Hace unos 30 o 40 minutos empezó una pelea entre borrachos. El señor de ahí le estaba pegando a uno y luego llegó con más amigos, donde le dieron hasta más no poder”, señaló un vecino.

Tras el enfrentamiento, los presuntos agresores intentaron darse a la fuga. Vecinos indicaron que lograron seguir a uno de ellos hasta otro barrio, mientras que otro dejó abandonada su motocicleta y escapó corriendo, presuntamente armado.

“Soltó su moto y siguió corriendo porque estaba armado. Intentamos acercarnos, pero tiró un tiro al cielo y no podíamos hacer nada cuando nos apuntaba”, relató otro testigo.

Incluso, una patrulla policial participó en la persecución; sin embargo, los vecinos aseguran que en medio del operativo el vehículo policial tomó otra dirección, mientras ellos continuaban siguiendo al sospechoso hasta acorralarlo en una cuadra cercana a una cancha del sector.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron que es frecuente la presencia de grupos que se reúnen hasta altas horas de la noche, lo que consideran un factor de riesgo.

La Policía procedió con la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en la agresión, mientras se realizan las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.

