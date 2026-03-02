“Encontramos dos vehículos totalmente calcinados": Investigan ataque en control aduanero en Boyuibe

La Aduana Nacional y la Policía investigan un violento hecho registrado el fin de semana en el puesto de control de peaje de Boyuibe, en Santa Cruz. Dos vehículos oficiales fueron encontrados totalmente calcinados tras un presunto ataque protagonizado por contrabandistas.

De acuerdo al informe preliminar, el hecho ocurrió el sábado 28. Personal policial se constituyó en el lugar tras recibir un llamado de alerta y evidenció que dos camionetas Nissan Patrol, pertenecientes a la Aduana, estaban completamente incendiadas y estacionadas frente a frente a un costado de la carretera, en inmediaciones del peaje.

El comandante provincial de la Cordillera en Camiri, coronel Walter Laguna, informó que al llegar al punto no se encontró a funcionarios de la Aduana ni del peaje, y tampoco hubo personas que brindaran información sobre lo ocurrido.

“Encontramos dos vehículos totalmente calcinados. En ese momento se presumía que eran vehículos de la Aduana. No había nadie en el lugar que pudiera darnos datos”, señaló la autoridad policial.

Según el reporte, se trataría de motorizados con placas oficiales asignadas a la Aduana Nacional. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició trabajos de campo para esclarecer el caso, aunque las investigaciones se dificultan por la falta de testigos y denuncias formales.

El coronel Laguna precisó que hasta el momento no se tiene reporte de personas heridas ni de funcionarios lesionados. “No tenemos información de personas lastimadas. Estamos realizando las investigaciones de oficio, por tratarse de vehículos del Estado”, indicó.

Mientras continúan las pesquisas, la Policía mantiene patrullaje permanente en el sector y aguarda que autoridades de la Aduana o instancias militares procedan al retiro de los vehículos para resguardarlos y avanzar en las pericias correspondientes.

