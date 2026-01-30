Viceministro detalla avances en investigación contra expresidenta de la Aduana

El viceministro de Transparencia, Yamil García, se refirió este viernes a la denuncia contra la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrano, y al denominado caso 'maletas', explicando los avances de las investigaciones y posibles irregularidades detectadas.

Respecto a la compra de un terreno y la construcción de un edificio de la Aduana en Tarija, García explicó que la denuncia está centrada en la expresidenta, como máxima autoridad ejecutiva responsable de los procesos de contratación.

Señaló que se descalificó al proponente con la oferta más baja, pese a cumplir con los requisitos técnicos, favoreciendo al más caro, cuyo precio superaba en casi un millón de bolivianos al otro.

“Se evidencia un posible daño económico que supera los 9 millones de bolivianos. Esto es solo el inicio de una investigación que seguramente llegará a otros aspectos más”, indicó García, quien también detalló irregularidades en la construcción, cuyo costo por metro cuadrado fue significativamente superior al estándar de mercado.

El viceministro enfatizó que la investigación busca determinar la participación de todos los funcionarios involucrados, incluso aquellos que habrían actuado bajo presiones de las autoridades ejecutivas.

“Estamos aperturando la posibilidad de que funcionarios que fueron presionados puedan acogerse a mecanismos de colaboración eficaz y aportar información sobre quienes se beneficiaron ilícitamente con recursos públicos”, agregó.

Caso 'maletas'

Sobre el caso 'maletas', García explicó que la exdiputada Laura Rojas que cumple detención preventiva en Palmasola habría hecho un mal uso de su pasaporte diplomático para evadir controles aduaneros, lo que podría constituir legitimación de ganancias ilícitas.

Además, señaló que el vuelo charter utilizado para el ingreso de las maletas presenta irregularidades tanto en los controles de salida como de llegada, por lo que se iniciaron investigaciones internacionales para identificar financiamiento, tripulación y responsables.

“Esto no es un hecho aislado. Debemos indagar de manera retrospectiva todos los viajes y transacciones que pudieron haberse realizado de forma irregular”, aseguró el viceministro García.

Ambos casos reflejan, según el viceministro, fallas estructurales en los mecanismos de control de la Aduana y un posible esquema de corrupción institucionalizado que está siendo investigado por la autoridad correspondiente y el Ministerio Público.

García concluyó señalando que se continuará con las investigaciones para esclarecer la participación de todas las personas implicadas y el alcance del daño económico al Estado.

