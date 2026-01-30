“Se fue directo y la agarró por la cintura”: Familia denuncia intento de rapto de una niña en la Villa

Momentos de terror vivió una niña de nueve años la tarde de este jueves en el barrio 15 de Septiembre, en la zona de la Villa Primero de Mayo, cuando un sujeto intentó raptarla mientras jugaba en la acera junto a otros menores.

De acuerdo con el testimonio de la hermana de la víctima, el hombre descendió de una motocicleta y se dirigió directamente hacia la menor. “Si hubiera sido por robarle el celular, se lo quitaba y ya, pero él se fue directo y la agarra por la cintura y la alza”, relató con preocupación.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a tres niños jugando en la vereda, cuando un hombre con polera celeste se aproxima corriendo y sujeta a la menor, que vestía una polera roja y tenía un celular en la mano. La niña forcejeó y comenzó a gritar, lo que alertó a una familiar que salió de inmediato en su defensa.

Ante la intervención, el sujeto soltó a la menor, le arrebató el celular y escapó corriendo hasta una motocicleta donde lo esperaba un cómplice vestido de negro. Ambos se dieron a la fuga.

“Mi hermana para llorando, está asustada. Anoche no podía dormir del miedo”, contó la familiar, quien además aseguró que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona. “El año pasado quisieron hacer lo mismo y fueron los mismos”, denunció.

La familia señaló que existe temor entre los vecinos, ya que presuntamente los sospechosos merodean por inmediaciones de la Radial 10. “Son un peligro”, advirtió.

Los padres de la menor formalizaron la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Villa Primero de Mayo, cuyos agentes ya analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar y capturar a los responsables, que hasta el momento continúan prófugos.

Tras el hecho, la niña se encuentra afectada emocionalmente y evita salir de su casa debido al miedo que le dejó la experiencia.

Mira la programación en Red Uno Play