“Necesitan auxilio”: lluvias destruyen puentes, dejan camiones atrapados y comunidades aisladas en Yapacaní

El municipio de Yapacaní atraviesa una grave situación de emergencia tras una intensa lluvia que se prolongó durante toda la noche, provocando inundaciones, daños en infraestructura y el aislamiento de varias comunidades.

En el área urbana, distintos barrios quedaron completamente anegados. La situación se torna especialmente preocupante en el hospital de segundo nivel, donde sectores clave como el quirófano, la sala de partos y la central de esterilización resultaron inundados, poniendo en riesgo la atención médica de la población.

En la zona rural, el panorama es aún más crítico. La fuerza del agua arrasó con puentes y caminos, dejando incomunicadas a diversas comunidades. En la Faja Norte, varios camiones cargados con arroz quedaron atrapados en medio de las inundaciones, evidenciando el fuerte impacto en la producción y el transporte.

Material audiovisual que llegó a la sala de redacción de Red Uno Digitial muestra a vehículos pesados rodeados de agua.

“Necesitan auxilio, está hondo, al motor ya le entró agua, si funcionará el camión no”, relató un hombre que registró uno de los videos. En otra grabación, se escucha: “Está fuerte la corriente, me está jalando”, mientras se observa la desesperación por la carga afectada.

Asimismo, en la faja central se reportó el colapso parcial del Puente postensado Cooperativa Luna Nueva Central San Germán, donde la estructura cedió en su parte media. En las imágenes se observa a un motociclista detenido frente al daño, sin poder cruzar hacia el otro lado.

Otros videos evidencian la magnitud del desastre, mostrando cómo la corriente arrastra todo a su paso.

Las autoridades aún evalúan los daños, mientras crece la preocupación de los habitantes que piden ayuda urgente ante el aislamiento, las pérdidas económicas y la afectación a los servicios básicos.

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