Intensas lluvias dejan a Abapó bajo el agua y aislado por inundaciones y mazamorra

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desborde de quebradas y deslizamientos de tierra que han dejado completamente bloqueado el acceso vial hacia la localidad de Abapó, perteneciente al municipio de Cabezas, en el departamento cruceño.

El ingreso por el sector de Agua Salada se encuentra cubierto por agua y sedimento, lo que ha obligado a cerrar el paso entre Santa Cruz y Abapó. De acuerdo con reportes difundidos en videos por el portal Abapó Informa, el río ha crecido de manera considerable, alcanzando niveles preocupantes.

La situación ha generado preocupación entre los pobladores, ya que el agua ha comenzado a ingresar a algunas viviendas. Hasta el momento, al menos dos familias han sido afectadas y han perdido parte de sus casas debido a la fuerza del agua.

Vecinos del lugar señalaron que las quebradas se han desbordado y continúan representando un riesgo para otras familias que viven cerca de la zona afectada. Varias personas han sufrido pérdidas materiales y momentos de gran preocupación ante la rápida crecida del agua.

Ante la emergencia, se ha iniciado una campaña solidaria para recolectar alimentos no perecederos, agua, ropa, colchas, abrigos y donaciones económicas destinadas a ayudar a las familias damnificadas.

Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó que se mantiene el corte de transitabilidad en el tramo Santa Cruz – Abapó, específicamente en el sector Tarumá.

Según el comunicado difundido en redes sociales, la circulación vehicular permanecerá cerrada desde las 10:30 hasta las 15:00 de este jueves 12 de marzo de 2026, medida que está sujeta a mejoras en las condiciones climáticas.

La entidad señaló que el cierre responde a las constantes lluvias y a los deslizamientos de mazamorra registrados en la zona. Personal especializado se encuentra desplegado para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios.

Las autoridades pidieron a la población respetar la señalización y tomar las previsiones necesarias mientras continúan los trabajos en la vía.

