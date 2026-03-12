“Voy a volver a caminar”: niño que perdió una pierna recibirá una prótesis como regalo de cumpleaños

Después de tres años de una dura batalla, la esperanza vuelve a la vida de Mateo Núñez Abrego, un niño de nueve años que perdió su pierna izquierda tras sufrir un accidente de tránsito en 2023. Hoy, gracias a la solidaridad de personas de gran corazón, su sueño de volver a caminar está cada vez más cerca de hacerse realidad.

El médico especialista en prótesis, Ernesto Fernández, decidió donar de manera gratuita una prótesis al pequeño Mateo, un gesto que permitirá que el niño recupere parte de su calidad de vida y retome las actividades propias de su edad.

Durante esta jornada se realizó la toma de medidas para iniciar la fabricación de la prótesis, un proceso que tomará aproximadamente un mes.

“Estamos viendo a Mateo, que es un paciente amputado de miembro inferior izquierdo debido a un accidente. Hace tres meses su herida ya cicatrizó completamente y estamos en condiciones de iniciar la confección de la prótesis. Calculamos que en aproximadamente un mes estará lista”, explicó el especialista.

Fernández destacó que la prótesis será liviana y elaborada con materiales de alta calidad, lo que permitirá al niño adaptarse progresivamente y volver a caminar.

Pero más allá del aspecto médico, el especialista aseguró que ayudar a niños en estas circunstancias tiene un profundo significado personal.

“Volver a caminar no tiene precio. Cuando uno pierde un miembro es muy difícil, y en el caso de los niños es algo que llega muy profundo. Siempre hay que ayudar a los demás, y a los niños hay que ayudarlos sin dudar”, señaló.

La prótesis será entregada justamente en una fecha muy especial: el cumpleaños de Mateo, el próximo 13 de abril.

Para su familia, la noticia representa una enorme alegría después de años de dificultades.

“Estamos muy agradecidos con el doctor. Gracias a él Mateo va a volver a caminar, va a volver al colegio y a tener una vida normal. Que Dios lo bendiga y que siga ayudando a muchos niños más”, expresó emocionado Henry Núñez, padre del pequeño.

Mateo, por su parte, no pudo ocultar su felicidad al imaginar todo lo que podrá volver a hacer.

“Voy a estar feliz porque voy a poder festejar mi cumpleaños con mi familia, jugar y volver al colegio”, dijo el niño.

También quiso dedicar unas palabras al médico que cambiará su vida.

“Muchas gracias, doctor. Gracias a usted ya voy a poder caminar”, expresó.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Mateo mantiene grandes sueños para el futuro. Cuando se le preguntó qué quiere ser cuando crezca, respondió con una sonrisa:

“Quiero ser periodista de fútbol”.

