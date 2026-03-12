Felipe VI llega al Palacio Quemado para reunirse con Rodrigo Paz

Pasadas las 10:45 de este jueves, el rey de España, Fernando VI, llegó al Palacio Quemado para sostener una reunión oficial con el presidente Rodrigo Paz.

El monarca recibió honores militares a cargo del Regimiento Colorados de Bolivia en el patio principal del histórico edificio gubernamental. Posteriormente fue saludado por los ministros del gabinete que participaron en la ceremonia de bienvenida.

Ambas autoridades rompen el protocolo

Ambos, Rodrigo y el rey Felipe, rompiendo el protocolo, caminaron hacia el Museo de Etnografía y Folclore, mientras conversaban de forma distendida.

Previo al encuentro con el Gobierno, el rey Felipe VI de España comenzó su agenda de reuniones muy temprano en la Sede de Gobierno con empresarios españoles y representantes bolivianos de los privados de Bolivia apuntando a explorar oportunidades de inversión en el país.

De acuerdo con la agenda oficial, el rey Felipe sostendrá un almuerzo trabajo con el presidente Rodrigo Paz acompañado de su gabinete de ministros y tiene previsto abandonar el país a las 17:00.

