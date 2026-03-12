Lluvias y bloqueos afectan la transitabilidad en carreteras del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves que varios tramos de la Red Vial Fundamental (RVF) presentan problemas de transitabilidad debido a lluvias, derrumbes, inundaciones, bloqueos y trabajos de mantenimiento.

La entidad explicó que actualmente administra 83 tramos carreteros en todo el país y realiza un monitoreo permanente para informar a los conductores sobre el estado de las rutas.

Entre los tramos declarados "no transitables" se encuentran sectores del departamento de Santa Cruz, como el puente Río Seco en Abapó, afectado por inestabilidad del terreno en temporada de lluvias, además del tramo Bermejo–La Angostura debido a la caída de rocas por las inclemencias del tiempo. También se reportó inundación en el puente San Miguelito, en la ruta San Lorenzo–Salinas.

En el departamento de Tarija, tres sectores permanecen cerrados temporalmente por trabajos de limpieza: Itacua–La Central, la rotonda de la ruta Panamericana en el puente Curuyo y el tramo Entre Ríos–Tacuarandi. Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas por Villa Montes, Campo Pajoso y Bermejo para continuar hacia Tarija.

La ABC también reportó un cierre en La Paz, en el sector del puente Marumpampa Calzada, donde se registró un accidente de tránsito que obligó a suspender momentáneamente la circulación.

En el norte del país, en el departamento de Pando, dos tramos se encuentran transitables con desvíos —en los sectores La Floresta y Conquista–El Sena— debido a que las rutas están en proceso de construcción, mientras que otro sector cercano a la doble vía a Cobija permanece bloqueado por conflictos sociales.

Asimismo, en Potosí se reportó un bloqueo por motivos sociales en el cruce hacia Puna, lo que impide el tránsito normal de vehículos.

En el departamento de Beni, específicamente en el tramo Santo Domingo–Monte Grande, se mantiene una restricción vehicular mientras se evalúa el estado del trazado, y en Cochabamba se establecieron horarios de restricción en el sector Llallini–Bombeo, donde la circulación está limitada entre las 09:00 y las 17:00.

En Chuquisaca también se registran complicaciones: el tramo Cruce a Taperillas se encuentra transitable con desvíos tras un derrumbe en el sector Muela del Diablo, mientras que en el puente Río Acero, en Abra de Bartolo, la ruta permanece completamente cerrada por un deslizamiento de material.

La ABC recomendó a los conductores verificar el estado de las carreteras antes de viajar y circular con precaución, especialmente en regiones afectadas por lluvias.

La entidad recordó que el estado actualizado de las carreteras puede consultarse en su portal oficial de transitabilidad para conocer cierres, desvíos y restricciones vigentes en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play