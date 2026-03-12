Banco Económico celebra 35 años impulsando el desarrollo en Bolivia

El Banco Económico celebró su aniversario número 35 con un acto que reunió a autoridades, empresarios y representantes del sistema financiero, quienes destacaron el aporte de la entidad al crecimiento económico del país y su rol como aliado estratégico para miles de familias y emprendimientos bolivianos.

Durante la velada se recordó la trayectoria de la institución desde su fundación y su evolución hasta convertirse en uno de los bancos más importantes del país, con una apuesta constante por la innovación, la digitalización de servicios y la inclusión financiera.

La miembro del Grupo Kuljis, Jessika Kuljis, expresó su orgullo por el camino recorrido y el impacto que la entidad ha tenido en el desarrollo del país.

“Para nosotros es un orgullo poder celebrar esta noche los 35 años. Han sido 35 años de mucha visión, de mucho esfuerzo, de un banco para nuestra gente”, afirmó.

El momento central de la noche fue el discurso del fundador del Banco Económico, Ivo Kuljis, quien recordó los inicios de la institución y la visión que motivó su creación.

“Hace 35 años veíamos a miles de bolivianos con ideas brillantes y manos trabajadoras, pero que no tenían quién creyera en ellos. Nuestro compromiso no era con las grandes corporaciones, sino con el emprendedor, con la madre de familia que buscaba un techo propio y con el pequeño comerciante que soñaba con crecer”, señaló.

Kuljis aseguró que el verdadero éxito de una institución financiera se mide por el impacto que genera en la vida de las personas.

“El éxito de una institución no se mide solo por cuánto crece, sino por a cuántos ayuda a crecer. Hoy puedo decir que el Banco Económico ha cumplido su promesa de ser motor del progreso para miles de hogares”, agregó.

Representantes de distintas instituciones también destacaron la solidez y el crecimiento del banco dentro del sistema financiero nacional. El presidente de Asoban, Ronald Gutiérrez, felicitó a la entidad por su trayectoria y proyección.

“Es un banco que ha crecido muy bien, está muy bien organizado y con grandes expectativas de crecimiento para el futuro”, manifestó.

Desde el sector empresarial, el vicepresidente de Cainco, Orlando Vaca, destacó la visión de los fundadores al apostar por el país y fortalecer el desarrollo productivo.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, resaltó el respaldo que el Banco Económico ha brindado al sector productivo, especialmente al agropecuario.

“Ha sido un aliado estratégico para muchos productores del país y su apoyo ha sido importante para el crecimiento del sector agropecuario”, sostuvo.

Por su parte, el director de Cadex, Santiago Roda, valoró la continuidad del proyecto empresarial que mantiene el enfoque de apoyar tanto a grandes empresas como a pequeños emprendimientos.

“Es una institución que se mantiene vigente y que continúa brindando servicios no solo a los grandes empresarios, sino también a los medianos y pequeños que buscan crecer”, señaló.

El gerente de Hipermaxi, Federico Stelzer, también destacó la alianza empresarial que mantienen ambas compañías y el servicio que se brinda a los clientes. “Nos sentimos muy contentos de ser una empresa hermana. Tenemos agencias del Banco Económico en todos los Hipermaxi y siempre brindando servicio a los clientes”, afirmó.

Asimismo, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Eduardo Olivo, y la diputada y vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria, Mónica Fernández, coincidieron en resaltar la importancia de la entidad financiera en el fortalecimiento del sector empresarial y el impulso a los emprendedores bolivianos.

