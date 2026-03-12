Operativo en el “Barrio Chino” de Cochabamba: hallan celulares envueltos para evitar rastreo

La Policía y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en una caseta del sector conocido como “Barrio Chino”, en la ciudad de Cochabamba, donde encontraron varios celulares que presuntamente serían robados.

Durante el operativo, los efectivos hallaron teléfonos móviles envueltos en papel estañado que se utilizan para evitar que los equipos sean rastreados, según las autoridades.

El subcomandante departamental de la Policía de Cochabamba, César Acuña, informó que el caso se encuentra en investigación y que los operativos continuarán para combatir este tipo de delitos.

“Vamos a seguir realizando operativos a través de la Felcc y la Fiscalía para dar una solución a las víctimas de robo y neutralizar estas actividades delictivas”, señaló la autoridad.

Acuña explicó que algunos comerciantes presuntamente camuflan los equipos entre otros objetos para evitar ser detectados. Además, indicó que aún se trabaja en la cuantificación exacta de los celulares decomisados.

En el lugar también se encontraron tarjetas de débito, documentos de identidad y otras credenciales, incluso algunas pertenecientes a trabajadores de la prensa, por lo que las autoridades prevén citar a varias personas para esclarecer el origen de estos objetos.

Durante el operativo, una víctima de robo señaló que su teléfono emitía señal desde una de las casetas del sector y espera poder recuperarlo. La persona indicó que presentó la denuncia tras el robo y que la última ubicación del dispositivo apuntaba precisamente a ese lugar.

Por su parte, uno de los comerciantes afirmó que los objetos hallados serían materiales reciclados y negó que se trate de equipos robados. No obstante, la Policía continuará con las investigaciones para determinar la procedencia de los celulares y establecer posibles responsabilidades.

