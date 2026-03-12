“¿Internet es competencia de la Gobernación?”: cuestionan propuesta de Fidel Chura en el debate

Durante la ronda de preguntas del Gran Debate de candidatos a la Gobernación del departamento de La Paz, el postulante por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Fidel Chura, fue cuestionado sobre su propuesta de mejorar el acceso a internet en la región.

El candidato Félix Patzi consultó si ese planteamiento corresponde realmente a las competencias del gobierno departamental, en referencia al plan de ampliar la conectividad en el departamento.

Ante ello, Fidel Chura defendió su propuesta y aseguró que la Gobernación puede impulsar planes para mejorar la red de internet.

“Vamos a crear planes porque es importante la red de internet, porque si no tenemos eso no podemos hablar de tecnología. Por eso vamos a trabajar en la red departamental como gobierno autónomo departamental”, respondió.

Propuesta para reducir filas en hospitales

Durante el debate también fue consultado sobre cómo reducir las largas filas en hospitales, particularmente en el centro de referencia del departamento, el Hospital de Clínicas de La Paz.

El candidato señaló que su propuesta contempla digitalizar los sistemas de atención médica y descentralizar los servicios de salud, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes.

“Queremos solucionar descentralizando los hospitales y dando prioridad a la tecnología, digitalizando. Si no tenemos servicio de internet y no digitalizamos ni descentralizamos, vamos a seguir teniendo colas”, manifestó.

Tecnología contra la corrupción

Otro de los temas abordados fue la lucha contra la corrupción en el sistema público. En ese punto, Fidel Chura sostuvo que la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para prevenir irregularidades.

Según explicó, la implementación de sistemas de videovigilancia y control tecnológico ayudaría a mejorar la transparencia.

“La tecnología es muy importante. Cuando damos prioridad a sistemas de videovigilancia es necesario implementarlos, porque si no seguiremos teniendo corrupción y para detectarla necesitamos esa tecnología”, afirmó.

Cuestionamientos sobre desastres naturales

Durante la ronda de preguntas, el candidato y actual gobernador Santos Quispe consultó a Chura sobre las acciones frente a desastres naturales en el departamento.

En respuesta, el postulante señaló que priorizaría recursos para la atención de emergencias, mencionando el caso de inundaciones registradas en Tipuani.

“Hay que priorizar la economía para el sector de riesgos. Cuando se ha inundado Tipuani no se ha dado esa prioridad y eso es lo que se debe atender”, indicó.

Finalmente, el candidato fue consultado sobre el Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz, tema sobre el cual señaló que su análisis y posibles modificaciones corresponden principalmente a la Asamblea Legislativa Departamental.

