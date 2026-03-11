De Brasil a Tailandia: los destinos sin visa que los bolivianos más visitan

El pasaporte de Bolivia permite viajar sin visa a 77 países y territorios en 2026, según el ranking internacional Henley Passport Index, uno de los indicadores más utilizados para medir la libertad de viaje en el mundo.

El estudio analiza 199 pasaportes y 227 destinos internacionales con datos de la International Air Transport Association (IATA) para determinar qué documentos ofrecen mayor movilidad global.

Actualmente, Bolivia se ubica en el puesto 61 del ranking mundial, con acceso a decenas de países que permiten ingresar sin visado o con trámites simplificados al llegar.

Los destinos favoritos de los bolivianos

Aunque la lista incluye países de cuatro continentes, hay destinos que concentran la mayoría de los viajes de bolivianos, especialmente en Sudamérica y el Caribe.

Entre los más visitados destacan:

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Colombia

México

Panamá

República Dominicana

Estos países suelen ser elegidos por turismo, compras, estudios o conexiones aéreas hacia otros continentes.

Además, varios de ellos permiten incluso viajar solo con cédula de identidad dentro de acuerdos regionales sudamericanos.

Destinos que también atraen a viajeros bolivianos

Más allá de la región, algunos destinos que han ganado popularidad en los últimos años son:

En Asia

Tailandia

Malasia

Singapur

Filipinas

Hong Kong

En el Caribe

Bahamas

Barbados

Jamaica

Antigua y Barbuda

En África

Egipto

Sudáfrica

Seychelles

Mauricio

Estos lugares destacan por su turismo de playa, naturaleza o experiencias culturales.

Los pasaportes más poderosos del mundo

Según el ranking 2026 del Henley Passport Index, el pasaporte más poderoso del planeta es el de Singapur, cuyos ciudadanos pueden viajar a 192 destinos sin visa.

Le siguen Japón y Corea del Sur, que permiten ingresar a más de 188 países sin visado previo.

El ranking refleja el nivel de acuerdos internacionales y la confianza migratoria entre países, factores que determinan qué tan libremente pueden viajar los ciudadanos del mundo.

