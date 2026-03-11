Cantante colombiano compartió un video antes de accidente que le costó la vida

La muerte del cantante colombiano Zalek generó una ola de conmoción en redes sociales. Horas antes de que se confirmara el trágico accidente que le costó la vida en Medellín, el artista había publicado contenido que ahora adquiere un significado especial para sus seguidores.

El músico, originario de Barranquilla, compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparecía practicando técnicas vocales junto a una maestra de canto, aproximadamente siete horas antes del accidente.

El último video del cantante

En la grabación, difundida inicialmente en sus redes sociales, Zalek se mostraba concentrado en una sesión de entrenamiento vocal, parte del proceso que llevaba adelante para mejorar su técnica y continuar desarrollando su carrera artística.

El clip formaba parte de sus historias de Instagram y reflejaba uno de los aspectos más constantes de su trabajo: la preparación musical.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varios seguidores comenzaron a compartir nuevamente el video, señalando que se trataba de una de las últimas publicaciones del cantante.

Una carrera que comenzaba a despegar

Zalek era un cantante y compositor nacido en Barranquilla que empezaba a abrirse camino dentro de la música urbana y regional latina.

Su proyecto musical creció de forma independiente, presentándose en eventos locales y difundiendo su música a través de plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde poco a poco fue construyendo una comunidad de seguidores.

Entre algunas de sus canciones más conocidas figuran “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?”, temas que comenzaban a sumar reproducciones y a posicionarlo dentro de la escena emergente.

Conmoción entre seguidores y artistas

La noticia de su muerte se conoció la noche del 10 de marzo, lo que generó numerosas reacciones en redes sociales entre fanáticos, artistas y creadores de contenido.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas en internet, el cantante falleció tras un accidente de motocicleta en Medellín, hecho que posteriormente fue confirmado por su equipo de trabajo.

Desde entonces, seguidores y colegas han compartido mensajes de despedida y homenajes, recordando al joven artista como una de las promesas emergentes de la música urbana colombiana.

Mira la programación en Red Uno Play