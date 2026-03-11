Presencia boliviana en la televisión internacional: Fernando Gamarra actuará en la serie “La Ley y el Orden”

El actor boliviano Fernando Gamarra dará un nuevo paso en su carrera internacional al participar en un episodio de la serie policial “La Ley y el Orden”, una de las producciones más reconocidas de la televisión estadounidense.

El capítulo en el que aparecerá el intérprete será dirigido por el cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del Premio Óscar por la película “El secreto de sus ojos”.

Según adelantó el propio actor, su participación se verá en el episodio 17 de la temporada actual de la serie.

“Mi participación será en el episodio 17 de la temporada”, comentó Gamarra al referirse a su intervención en la producción, que fue grabada en Nueva York.

La emisión del capítulo está prevista para el próximo 19 de marzo.

Con este proyecto, Gamarra suma un nuevo logro en su trayectoria artística y se convierte en otro representante del talento boliviano presente en producciones internacionales.

Su participación en “La Ley y el Orden”, considerada una de las franquicias más exitosas del género policial, vuelve a colocar a intérpretes bolivianos en la escena de la televisión global.

