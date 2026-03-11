La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que un derrumbe registrado en el tramo Charazani–Apolo, en el departamento de La Paz, es atendido por personal técnico y maquinaria pesada desplazada de emergencia.

El deslizamiento se produjo debido a las lluvias intensas y persistentes en la región, que provocaron la acumulación de material sobre la plataforma de la carretera.

Maquinaria trabaja para retirar el material

Según el reporte institucional, equipos de conservación vial fueron enviados al sector para retirar el material que bloquea la vía y restablecer el tránsito vehicular.

“Está siendo atendido de forma rápida por el personal técnico de la ABC y maquinaria pesada de conservación vial, trasladada de emergencia hasta el sector”, informó la entidad.

Las labores se concentran en la limpieza de la carretera y el despeje del material acumulado.

Tránsito cerrado temporalmente

Mientras se realizan estos trabajos, la circulación vehicular permanece temporalmente cerrada en el tramo afectado.

La ABC indicó que esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se ejecutan las tareas de limpieza.

“La circulación vehicular se encuentra temporalmente cerrada mientras se ejecutan las labores necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la transitabilidad”, señaló la institución.

Recomiendan tomar previsiones

La entidad recomendó a transportistas y viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar previsiones hasta que concluyan los trabajos.

