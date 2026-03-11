De la clínica a la cárcel: Trasladan al penal de El Abra al acusado de atracar a un taxista en Cochabamba

El principal acusado de un brutal atraco contra un taxista del municipio de Vinto ya se encuentra tras las rejas. Tras permanecer internado bajo custodia policial, este martes recibió el alta médica y fue trasladado de forma inmediata al penal de máxima seguridad de El Abra, donde deberá cumplir con la detención preventiva dispuesta por la justicia.

Un ataque con extrema violencia

El crimen, que generó una profunda indignación en el sector del transporte, se remonta al pasado 23 de febrero. Según las investigaciones, el acusado actuó en complicidad con su pareja. Ambos solicitaron los servicios de la víctima y, durante el trayecto, lo atacaron violentamente utilizando un combo (herramienta contundente).

El conductor sufrió heridas de gravedad en la cabeza y el torso antes de ser despojado de su vehículo y sus pertenencias personales. La brutalidad del ataque movilizó a los trabajadores del volante, quienes exigieron justicia desde el primer momento.

Captura y justicia comunitaria

La captura de la pareja no fue ordinaria. Tras el robo, ambos huyeron hacia el municipio de Independencia, donde fueron identificados por los comunarios. Al ser reconocidos como los presuntos autores del atraco, la turba los retuvo y agredió físicamente antes de entregarlos a las autoridades. Debido a las lesiones sufridas durante este incidente, el acusado tuvo que ser internado bajo vigilancia hasta el día de hoy.

El Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional determinaron seis meses de detención preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias. El sujeto será procesado por delitos relacionados con el robo agravado y tentativa de homicidio, dada la gravedad de las lesiones provocadas al taxista con el combo.

Por su parte, la pareja del individuo también enfrenta procesos legales por su presunta participación en el ilícito que dejó a un trabajador del transporte al borde de la muerte.

Mira la programación en Red Uno Play