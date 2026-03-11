TED de Cochabamba define orden y temáticas para el debate de candidatos a la Gobernación

A menos de dos semanas de las elecciones subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba cerró este martes los preparativos logísticos para el debate oficial de candidatos a la Gobernación. Mediante un sorteo público con bolillos, se estableció la ubicación de los 10 postulantes, quienes compartirán un mismo bloque de participación simultánea.

Tres ejes temáticos y tres minutos por candidato

El presidente del TED, Daniel Quinteros, detalló que la metodología busca que la ciudadanía evalúe las propuestas técnicas de cada organización. El debate se estructurará sobre tres pilares fundamentales: Desarrollo Humano, Desarrollo Competencial y Desarrollo Económico.

Cada candidato dispondrá de tres minutos para exponer sus proyectos en base a estos ejes, los cuales son referenciales a los planes de gobierno presentados ante el organismo electoral.

Reglas de juego: Sin barras ni ataques personales

Con el fin de garantizar la seguridad y el orden, el TED ha sido enfático en las restricciones. Bajo el marco de la Ley 026 (Régimen Electoral), se han establecido las siguientes prohibiciones:

Prohibición de barras: Se ha restringido el ingreso de grupos de apoyo para evitar roces y garantizar la sobriedad del acto.

No a las alusiones personales: Los candidatos deben centrarse en sus programas; los insultos o ataques directos están vetados.

Enfoque en propuestas: "Este acto tiene como fin promover las propuestas establecidas en los programas de gobierno", remarcó Quinteros.

El encuentro democrático se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo a partir de las 21:00. La señal será generada por el TED y retransmitida por diversos medios de comunicación, incluyendo la señal abierta y plataformas digitales de Red Uno, permitiendo que toda la población acceda a este espacio de discusión antes de acudir a las urnas.

