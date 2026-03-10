Estos son los pasos para emitir el voto en las elecciones subnacionales

De cara a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo de 2026, el Órgano Electoral desarrolla actividades de socialización y simulacros de votación para que la ciudadanía conozca el procedimiento que se aplicará durante la jornada electoral.

El socializador electoral Alejandro Prieto, explicó que actualmente se capacita a los jurados electorales y se realizan demostraciones públicas del proceso de votación con el fin de evitar confusiones el día de los comicios.

“Estamos cumpliendo con las actividades del calendario electoral. En este momento se están dando capacitaciones a los jurados electorales y también simulacros de votación para que la población pueda saber y estar informada”, señaló.

Los pasos a seguir

El procedimiento del día de la votación contempla varias etapas desde la instalación de las mesas hasta la emisión del sufragio. Según Prieto, los pasos principales son los siguientes:

• 05:00 El notario electoral llega al recinto y presenta su cédula de identidad y credencial al custodio para ingresar al lugar de votación.

• 06:00 Arriban los jurados electorales, quienes deben presentar su cédula de identidad y el memorando de designación ante el notario.

• Cuando están presentes al menos tres jurados, el notario entrega la maleta electoral para verificar que todo el material esté completo y en buen estado.

• 08:00 El presidente de mesa declara oficialmente el inicio de la votación.

• Los primeros en votar son los jurados electorales.

• Luego se da preferencia a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, madres con niños menores de un año y personas con discapacidad.

• El elector debe presentar su cédula de identidad original al presidente de mesa.

• El secretario de mesa verifica que el ciudadano esté habilitado en la lista índice.

• El presidente de mesa entrega las dos papeletas para emitir el voto en el recinto reservado. La papeleta ploma corresponde a gobernador y asambleístas, mientras que la papeleta café corresponde a alcalde y concejales.

La jornada electoral se desarrollará desde las 08:00 hasta las 16:00, horario en el que la población habilitada podrá acudir a su recinto para participar en la elección de las autoridades subnacionales.

