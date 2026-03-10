Pescador es rescatado con síntomas de hipotermia en el río Piraí; su amigo sigue desaparecido

Un operativo de rescate permitió encontrar con vida a Luis Alberto Majon, de 41 años, quien se encontraba pescando junto a un amigo en el Río Piraí, a la altura del Puente de la Bélgica.

Según los primeros reportes, Majon y su amigo, Emilio Camargo, de 40 años, habían ingresado al río para realizar actividades de pesca cuando se produjo una situación de riesgo que terminó separándolos. Tras varias horas de incertidumbre, comunarios del sector lograron ubicar y rescatar a Majon.

El hombre fue auxiliado por pobladores del lugar, quienes junto a personal médico lo trasladaron de inmediato a un micro hospital cercano para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros informes, el pescador presentaba signos de deshidratación y síntomas de hipotermia, producto del tiempo que permaneció expuesto en el lugar.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Emilio Camargo, quien permanece desaparecido. Comunarios y equipos de rescate se encuentran realizando rastrillajes en las riberas del río con la esperanza de dar con su paradero.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte oficial sobre el estado de salud del hombre rescatado y los avances en las labores de búsqueda del segundo pescador.

