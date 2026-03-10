ABC habilita un carril hacia los Valles cruceños tras deslizamientos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, habilitó de forma rápida la circulación en un solo carril en la carretera que conecta Santa Cruz de la Sierra con los Valles cruceños.

La reapertura parcial se realizó en el tramo La Angostura – Bermejo – Samaipata, luego de que deslizamientos de mazamorra y rocas de gran magnitud afectaran la transitabilidad en la zona.

Trabajos de emergencia en la ruta

Según la ABC, los equipos técnicos se encuentran trabajando en los sectores Chorro Viejo y Quebrada Barro Negro, donde se ejecutan labores de limpieza y estabilización del terreno.

Para estas tareas se desplegó maquinaria pesada, entre ellas excavadoras, retroexcavadoras y volquetas, además de personal especializado encargado de retirar el material acumulado y realizar la señalización correspondiente.

Posibles cortes por condiciones climáticas

Las autoridades advirtieron que las lluvias y las condiciones climáticas podrían provocar nuevos deslizamientos, por lo que no se descarta la aplicación de cortes temporales en la vía mientras continúan los trabajos de emergencia.

En ese sentido, la ABC señaló que informará oportunamente a la población sobre cualquier cierre o restricción que se deba implementar para garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde la institución remarcaron que las labores continuarán con el objetivo de restablecer completamente la transitabilidad y garantizar un tránsito seguro para los conductores que utilizan esta ruta clave del departamento de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play