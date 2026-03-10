Atención, conductores: estas carreteras presentan bloqueos y cortes este martes en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este martes existen varios tramos con problemas de transitabilidad en distintas regiones del país.

Según el reporte elaborado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia, aunque la mayor parte de la Red Vial Fundamental se mantiene habilitada, algunos sectores presentan desvíos, derrumbes, inundaciones, bloqueos o restricciones de circulación.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a conductores y transportistas verificar el estado de las carreteras antes de viajar para evitar contratiempos.

Tramos transitables con desvíos y precaución

Las lluvias, trabajos de mantenimiento y daños en la plataforma han afectado varias rutas del país.

Santa Cruz

En San Germán (Puente Ichilo) la circulación se realiza por un desvío habilitado en el par vial nuevo.

Entre Bermejo y La Angostura se reporta hundimiento de plataforma, por lo que solo un carril está habilitado.

Entre San Lorenzo y Salinas la ruta se encuentra intransitable debido a inundación en el puente San Miguelito.

Entre Masicuri y El Yeso la carretera está intransitable por intensas lluvias .

Entre Buena Vista y Yapacaní se registra bloqueo cerca del puente Yapacaní por parte de sectores productores.

Chuquisaca

En el tramo Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz) se registró un derrumbe en el sector Muela del Diablo .

Equipos de emergencia trabajan en la limpieza de la vía y el tránsito se realiza mediante desvíos habilitados.

Pando

Los tramos Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran en construcción , por lo que se recomienda circular con precaución por los desvíos.

El tramo Fin Doble Vía Cobija (Rotonda 0018) está intransitable por bloqueos sociales cerca de la ruta Santa Fe – Villa Rojas.

Tarija

La ruta Tacuarandi – Alto de Zarzas está intransitable debido a un derrumbe de gran magnitud en el sector Lagunitas.

Rutas con horarios de corte y restricciones

Algunas carreteras presentan cierres programados o restricciones temporales.

Cochabamba

El tramo Llavini – Bombeo tiene restricción vehicular entre las 09:00 y las 17:00.

Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta restricción momentánea mientras se realiza una evaluación técnica del trazado.

Dónde consultar el estado de las rutas

La Administradora Boliviana de Carreteras recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales de información para consultas o emergencias.

Los viajeros pueden verificar el estado actualizado de las carreteras a través de:

Portal oficial: transitabilidad.abc.gob.bo

WhatsApp de emergencias: 71219232

