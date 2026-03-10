El Maratón de Los Ángeles, disputado el domingo en Los Ángeles, ofreció un cierre digno de una película.

Cuando todo parecía definido, el estadounidense Nathan Martin lanzó un último esfuerzo en los metros finales y logró superar al keniano Michael Kimani Kamau, quien había liderado prácticamente toda la carrera.

Kamau mantenía la ventaja y parecía encaminado a la victoria, pero en el tramo final Martin aceleró y logró alcanzarlo a pocos pasos de la meta.

En un momento dramático, el atleta keniano se lanzó hacia la línea final, tropezó justo antes de cruzarla y quedó a las puertas del triunfo.

Martin terminó registrando un tiempo no oficial de 2:11:16, cruzando la meta apenas 0,01 segundos por delante de su rival, en lo que se convirtió en la llegada más ajustada en la historia del evento.

La categoría femenina

En la prueba femenina, la keniana Priscah Cherono se quedó con la victoria tras completar el recorrido con un tiempo de 2:25:18.31.

El segundo lugar fue para la estadounidense Kellyn Taylor, quien finalizó con una marca de 2:27:36.00.

El desenlace de la carrera masculina dejó imágenes impactantes y un final que ya circula en redes sociales como uno de los más emocionantes en la historia del maratón.

