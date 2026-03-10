Cuando Agapito Orozco entra a la jaula, lo hace con la seguridad de quien ha aprendido a luchar desde mucho antes de ponerse los guantes.

El peleador boliviano, conocido como “El Fenómeno Minero”, acaba de sumar una nueva victoria tras derrotar al mexicano Ulises Ceniceros en el evento Fight League Champions FLC – 002. Con ese triunfo mantiene su invicto profesional con cinco victorias consecutivas.

Pero detrás de cada triunfo hay una historia de esfuerzo que pocas veces se ve.

Porque cuando termina de entrenar, Orozco no se va a descansar: se va a trabajar.

Un luchador dentro y fuera de la jaula

Para poder sostener su carrera deportiva, el boliviano reparte su tiempo entre entrenamientos y varios trabajos.

Limpia un café después de entrenar, trabaja como guardia de seguridad los fines de semana y también realiza trabajos de mecánica durante la semana.

“La estamos batallando”, contó en una entrevista con Bolivia TV.

Según explica, cerca del 60% o 70% de su tiempo está dedicado al entrenamiento, mientras que el resto lo utiliza para generar ingresos que le permitan seguir compitiendo.

Agapito Orozco:: el luchador boliviano que pelea de día y trabaja de noche para cumplir su sueño

La fuerza de sus raíces

Hay un objeto que siempre le recuerda de dónde viene.

Orozco guarda con orgullo el guardatojo de minero de su abuelo, una pieza que tiene más de cuatro décadas y que se ha convertido en su amuleto personal.

Su abuelo también se llamaba Agapito.

Ese símbolo de trabajo duro y sacrificio lo acompaña en cada paso de su carrera.

“Tenemos dinamita en las manos”

Dentro del octágono, el boliviano pelea con una intensidad que refleja toda esa historia.

“Tenemos dinamita en las manos”, dijo tras su última victoria, asegurando que un solo golpe fue suficiente para derribar a su rival.

Su objetivo es claro: mantenerse invicto y terminar las peleas antes de la decisión de los jueces.

El sueño más grande

Aunque hoy pelea en circuitos internacionales, el sueño de Agapito Orozco está puesto en la élite mundial: llegar a la Ultimate Fighting Championship, la liga más importante de las MMA.

Pero para lograrlo sabe que necesita apoyo.

Por eso también lanzó un mensaje a las autoridades y a posibles patrocinadores.

Después de más de diez años luchando prácticamente solo, espera que su historia no se quede solo como una noticia.

Porque mientras muchos lo ven como un peleador invicto, él lo tiene claro: su verdadera pelea es no rendirse.

Mira la programación en Red Uno Play