¡Orgullo boliviano! Agapito Orozco noquea a su rival y sigue invicto

El luchador boliviano sumó una nueva victoria en su carrera profesional luego de derrotar al mexicano Ulises Ceniceros, en una pelea que terminó antes del límite de rounds tras la intervención del árbitro por el dominio del representante nacional.

El boliviano Agapito Orozco continúa consolidando su carrera en las artes marciales mixtas. El peleador nacional logró una contundente victoria en el evento Fight League Champions FLC-002, realizado en el Auditorio Arteaga de Querétaro, México, donde protagonizó uno de los combates más destacados de la velada.

Orozco enfrentó al mexicano Ulises Ceniceros en la categoría peso mosca, en un combate que rápidamente se inclinó a favor del boliviano. Con un estilo agresivo y efectivo, el luchador logró castigar a su rival hasta que el árbitro decidió detener la pelea, decretando el triunfo por nocaut técnico (TKO).

Con esta victoria, el deportista boliviano mantiene su invicto en el profesionalismo con un récord de 5 triunfos y ninguna derrota, consolidando su crecimiento dentro del circuito internacional de las MMA y sumando varias victorias en territorio mexicano.

Tras el combate, Orozco destacó el trabajo realizado en su preparación y reafirmó sus aspiraciones en el deporte. El luchador aseguró que entrena intensamente todos los días y que su objetivo es seguir escalando en la disciplina para llegar a las grandes ligas de las artes marciales mixtas.

El peleador, conocido como “El Fenómeno Minero”, también expresó su deseo de continuar representando a Bolivia en eventos internacionales y acercarse a su gran meta: competir algún día en la Ultimate Fighting Championship, la principal organización de MMA del mundo.

