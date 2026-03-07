¡El inicio de una leyenda! Neymar cumple 17 años desde su debut profesional

Se cumplen 17 años del debut profesional de Neymar, uno de los futbolistas más talentosos y mediáticos que ha dado el fútbol brasileño en las últimas décadas. El atacante tuvo su primera aparición oficial en 2009 con la camiseta del Santos, club donde comenzó a construir su leyenda.

Aquel debut marcó el inicio de una carrera llena de éxitos y protagonismo en el fútbol mundial. Con el Santos, Neymar rápidamente se convirtió en la principal figura del equipo y fue pieza clave para conquistar títulos importantes como la Copa Libertadores 2011, trofeo que el club brasileño no ganaba desde la época de Pelé.

Su talento y capacidad goleadora lo llevaron posteriormente a dar el salto al fútbol europeo, donde defendió los colores del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain, consolidándose como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

En el ámbito internacional, Neymar también ha sido un referente de la Selección de Brasil, con la que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se convirtió en uno de los máximos goleadores en la historia del combinado brasileño.

Actualmente, a sus 34 años, el delantero continúa luchando por mantenerse en la élite del fútbol y aspira a ser convocado nuevamente por Brasil con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que podría marcar uno de los últimos capítulos de su carrera internacional.

