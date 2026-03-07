Rodrigo Paz y Nayib Bukele dialogaron sobre seguridad y sistema penitenciario

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que sostuvo una reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en la que abordaron temas vinculados a la seguridad, con énfasis en el sistema penitenciario y el control carcelario en la región.

A través de su cuenta en X, el mandatario boliviano destacó que la seguridad es un elemento clave para el desarrollo de los países latinoamericanos.

“Conversamos con el presidente Nayib Bukele sobre algo que América Latina entiende y es una prioridad en la agenda de Bolivia: la seguridad es el punto de partida para todo y sobre todo seguridad carcelaria en nuestros países”, escribió Paz.

Durante el encuentro, ambos líderes también dialogaron sobre cooperación en tecnología, innovación y nuevas oportunidades productivas para la región, temas que buscan fortalecer el desarrollo y la estabilidad económica de los países latinoamericanos.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la cumbre “El Escudo de las Américas”, que se desarrolla en Miami, Florida, Estados Unidos, y que reúne a varios mandatarios del continente para discutir estrategias conjuntas frente a la seguridad regional, la migración y la lucha contra el crimen organizado.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a una docena de mandatarios de América, firmó este sábado un acuerdo para conformar una coalición destinada a combatir a los cárteles del narcotráfico en la región, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional frente a estas organizaciones criminales.

